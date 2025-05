Überraschende Rekordquoten für Davina & Shania Geiss!

Was zunächst nach einem TV-Flop aussah, entwickelte sich binnen weniger Wochen zu einem Überraschungserfolg: Die neue Staffel von "Davina & Shania – We Love Monaco", die seit dem 28. April immer montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI läuft, hat mit den jüngsten Folgen deutlich an Fahrt aufgenommen.