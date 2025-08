Ulli Potofski ist tot - Das ist zur Todesursache bekannt

Auch neben der Arbeit beim Fernsehen war der Fußball seine große Leidenschaft. So ging er 2019 mit seinem Fußball-Podcast "Herz, Seele, Ball" an den Start. In dem Format berichtete der TV-Star auch immer wieder von Krankenhausaufenthalten. So auch am vergangenen Donnerstag, als er verkündete: "Ich bin wieder in meinem Krankenhaus gelandet, werde hier hoffentlich gut versorgt. Und 'Herz, Seele, Ball' macht weiter."