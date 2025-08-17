Ulrike Folkerts: Sie führte jahrelang ein Doppelleben

Sie war zu dieser Zeit 28 und ihr Plan stand fest: "Ich wollte dort in der homosexuellen Community untertauchen. Ich habe dann in einer Lesbenbar gearbeitet, bin ein Mal im Jahr zum 'Tatort'-Dreh gefahren und habe ein Doppelleben gelebt", sagte sie im "SWR Nachtcafé". Die Welten, die jetzt zu ihr gehörten, hätten nicht unterschiedlicher sein können. Das schrille Berlin und die spröde Kommissarin Lena, die sie verkörperte. Die "gar kein Sexualleben hat", wie Ulrike Folkerts es formuliert.