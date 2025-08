Nein, gar nicht – und das rechne ich RTL hoch an. Auch wenn man jüngere Kolleginnen sieht, kam bei mir nie der Gedanke: "Jetzt kommt die Konkurrenz, ich muss was tun." Ich habe das eher frühzeitig selbst reflektiert. Die Sportler, über die ich berichtet habe, könnten heute meine Kinder oder sogar Enkel sein. Dass ich noch so lange aktiv war, lag sicherlich auch daran, dass ich sportlich wirke, mich agil bewege, meine blonden Haare hatte. Meine Falten waren da, ja, aber das war für den Sender nie ein Thema. Dass jüngere Kolleginnen nachkommen, war für mich auch ein Ansporn, zu sagen: Jetzt ist es gut. Es steht die nächste Generation bereit. Wir sollten irgendwann auch loslassen und jüngeren Menschen unseren Platz überlassen.