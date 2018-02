Um Himmels Willen: Was läuft zwischen Fritz Wepper & Janina Hartwig?

Um Himmels Willen: Was läuft zwischen Fritz Wepper & Janina Hartwig?

Fritz Wepper und Janina Hartwig stehen schon seit zwölf Jahren gemeinsam vor der Kamera. Und es knistert es gewaltig...

Tiefe Blicke, zarte Berührungen, vielsagendes Lächeln: Hier sind doch Gefühle im Spiel! Nach zwölf gemeinsamen Jahren in der Kultserie stehen sich Janina Hartwig (56) und Fritz Wepper (76) natürlich nah. So nah, dass man sich langsam fragt: Um Himmels willen – was läuft da nach Drehschluss?

Bei den Schauspielern stimmt die Chemie

„Wenn wir uns in der Maske treffen, spüren wir schon, wie der andere heute drauf ist. Manchmal ist es Fritz, der einfach ein paar Streicheleinheiten oder eine Umarmung braucht – oder umgekehrt“, verrät Janina Hartwig kleine Details über die große Nähe der Serien-Stars. Aber nicht nur als „Ordensschwester Hanna“ und „Bürgermeister Wöller“ necken sie sich liebevoll. Auch wenn die Kamera aus ist, wird kräftig weitergeflirtet...

Fritz Wepper: Angst um sein Leben!

„Wir waren zwar mal unterschiedlicher Meinung, aber einen Streit hatten wir nie“, gesteht Fritz Wepper. Ganz im Gegenteil: Es wird viel zusammen gelacht. Und er meint, ihre TV-Beziehung könnte auch im wahren Leben bestehen: „Es würde keine großen Schwierigkeiten mit Hanna und Wöller geben und auch nicht mit Janina und Fritz.“ Sie wären nicht das erste Paar, das sich am Set verliebt...