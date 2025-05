Umut Tekin & Emma Ferblund: Liebes-Comeback?

Die Emotionen sind zwar anfangs auch etwas hochgekocht, da die beiden noch Klärungsbedarf hatten, doch sie sind sich einig geworden und wollen in Zukunft auch keine Schlammschlacht. "Wir respektieren die Zeit, die wir miteinander hatten und einfach aus Respekt zu unserer Zeit, wollen wir kein böses Blut", heißt es weiter. Niemand will mehr über den anderen sprechen – fiese Statements gehören der Vergangenheit an!