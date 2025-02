"Unsere kleine Farm" kehrt zurück: Netflix startet Reboot der Kult-Serie!

Fans von "Unsere kleine Farm" aufgepasst: Die beliebte Western-Serie, die zwischen 1974 und 1983 das US-TV eroberte und auch hierzulande große Fangemeinden hatte, wird jetzt von Netflix neu aufgelegt. Lange wurde darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Der Streaming-Riese hat die Neuverfilmung laut dem Magazin Deadline in Auftrag gegeben!

Aber keine Sorge, es wird nicht einfach eine 1:1-Kopie der alten Serie. Diese basierte auf den autobiografischen Romanen von Laura Ingalls Wilder. In der neuen Version konzentriert man sich auf das dritte Buch der Reihe, "Little House on the Prairie". Diese Geschichte wird jetzt als komplette Staffel neu erzählt – und das mit einem Fan als Showrunnerin: Rebecca Sonnenshine hat sich schon als Kind in die Geschichten verliebt. Sie erklärte laut Deadline: "Sie haben mich dazu inspiriert, Schriftstellerin und Filmemacherin zu werden, und ich fühle mich geehrt und bin begeistert, diese Geschichten mit Netflix für ein neues globales Publikum zu adaptieren."