Unter Uns: Ausstiegs-Schock! Sie stirbt den Serientod

Es ist vor allem ein Schock für Paco! Er muss Abschied von Elli nehmen - für immer. Denn kurz bevor ein Spenderherz ihr das Leben retten soll, stirbt sie völlig überraschend im Krankenhaus.

Nach drei Jahren verlässt Schauspielerin Nora Koppen die Serie. Am 16. und 17. Oktober wird sie zum letzten Mal zu sehen sein.

Unter Uns: Nora Koppen nimmt Abschied

Für Nora bleibt die Zeit bei " " unvergesslich. "In den drei Jahren habe ich unglaublich viel gelernt, was Timing angeht, was Schauspiel angeht, wie man vor der Kamera agiert. Privat habe ich ganz viele liebe und tolle Menschen kennengelernt und auch ein paar Freunde gewonnen. Ich nehme einen riesigen Schatz an Erfahrungen und Geschenken mit", erklärt sie gegenüber .

Nora Koppen wird weiter schauspielern

Jetzt widmet sie sich anderen Projekten. Für mich wird es auf jeden Fall mit der Schauspielerei weitergehen. So schnell bin ich nicht von der Bildfläche verschwunden", verrät sie weiter. Den Fans wird der Abschied von der Seire aber sicher trotzdem schwer fallen...