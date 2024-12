"Unter Uns"-Star Lars Steinhöfel: Ex-Freund erhebt schwere Vorwürfe

"Unter Uns"-Lars Steinhöfel

"Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ein Herz so brechen kann"

Lars Steinhöfel spielt bereits seit 2005 die Rolle des "Ingo 'Easy' Winter" in der RTL-Soap "Unter Uns". Aber nicht nur als "Easy", auch privat musste der Schauspieler in der Vergangenheit einiges durchmachen. Wie er die Trennung seines Verlobten verarbeitet hat, wie er seine Teilnahme am "Sommerhaus der Stars" fand und was am "Unter Uns"-Set die bisher größte Herausforderung für ihn war, hat er uns exklusiv im Interview verraten.