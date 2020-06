Unter uns: Was wurde eigentlich aus Tatiani Katrantzi & Cecilia Kunz?

Tatiani Katrantzi stieg 1998 mit der Folge 903 aus der Daily Soap aus. Jenny Turner zog es damals für die Organisation Hilfe ohne Grenzen nach Ruanda in ein Flüchtlingslager. Tatiani Katrantzi spielte in diversen TV-Produktionen wie „Klinikum Berlin Mitte“, „Berlin, Berlin“ oder auch „Dr. Psycho – Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich“ mit und feierte 2001 mit „Suck My Dick“ ihr Kinodebüt. Von 1999 bis 2009 war die Schauspielerin mit dem einstigen GZSZ-Star Oliver Petszokat verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat. Zuletzt war Tatiani Katrantzi bei „Das perfekte Promi-Dinner“ und in der Serie „Hand aufs Herz“ zu sehen, übrigens jeweils gemeinsam mit ihrem Ex-Mann.