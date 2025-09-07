Ursula Karven: So hat sie den Tod ihres Sohnes überlebt
Ursula Karven hat vor 24 Jahren ihren Sohn verloren. So hat sie das Trauma bewältigt …
Ursula Karven lächelt leicht in die Kamera.
© IMAGO / APress
Es gibt kein größeres Leid für eine Mutter, als das eigene Kind zu verlieren. Ursula Karven (60) kennt diesen unvorstellbaren Schmerz – vor 24 Jahren blieb ihre Welt für einen Moment stehen. In einem Interview erzählt die Schauspielerin, wie sie den Tod ihres Sohnes überlebte.
Ursula Karvens Sohn ertrank im Pool
Was 2001 als fröhlicher Kindergeburtstag in Los Angeles begann, endete in einer furchtbaren Tragödie. Eine Schicksalssekunde reichte aus, um Ursula Karvens Leben für immer zu verändern. Die Nanny ihres Kindes war für einen Augenblick unaufmerksam – und ihr geliebter Sohn Daniel († 4) ertrank im Swimmingpool von Rocker Tommy Lee (62) in Malibu. Erst heute findet die Schauspielerin die Kraft, offen über das Unfassbare zu sprechen.
“Ich habe es geschafft, wieder glücklich zu sein, wieder zu leben, ausgelassen zu sein”, erzählt sie im Podcast “M wie Marlene – wie gelingt das Leben?” von Moderatorin Marlene Lufen (54). Aber wie lässt sich so ein Trauma bewältigen?
Sie hat das Trauma bewältigt
Ursula Karven lebt ganz bewusst nur im Hier und Jetzt Ursula Karven hat sich die Frage nach dem “Warum?” strikt verboten. “Sie sind sinnlos, weil du kannst in der Vergangenheit nicht Luft holen”, erklärt sie. Wenn sie sich dabei erwischt, dass die elenden Warum-Fragen auftauchen, ermahnt sie sich selbst, indem sie immer wieder Nein sagt. “Wenn man das 100, 200, 300 Mal wiederholt, ist dieses Gefühl weg. Weil es dich ins Jetzt holt”, sagt sie über ihren inneren Umgang mit dem Schmerz.
Mit der Zeit lernte sie, den Blick nicht mehr zurück, sondern nach vorn zu richten. “Die einzige schmerzfreie Zone”, so der TV-Star. Halt fand sie in Yoga und Atemübungen – und natürlich bei ihren beiden Söhnen Christopher (31) und Liam (21). Ursula wird gebraucht. Und genau dafür ist sie dem Leben unendlich dankbar.
