Ursula Karven: So hat sie den Tod ihres Sohnes überlebt

Ursula Karven lebt ganz bewusst nur im Hier und Jetzt Ursula Karven hat sich die Frage nach dem “Warum?” strikt verboten. “Sie sind sinnlos, weil du kannst in der Vergangenheit nicht Luft holen”, erklärt sie. Wenn sie sich dabei erwischt, dass die elenden Warum-Fragen auftauchen, ermahnt sie sich selbst, indem sie immer wieder Nein sagt. “Wenn man das 100, 200, 300 Mal wiederholt, ist dieses Gefühl weg. Weil es dich ins Jetzt holt”, sagt sie über ihren inneren Umgang mit dem Schmerz.