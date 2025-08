US-Schauspielerin Loni Anderson ist tot: Was ist zur Todesursache bekannt?

Doch Anderson war nicht nur auf eine Rolle festgelegt: 1980 spielte sie an der Seite von Arnold Schwarzenegger in dem Film "The Jayne Mansfield Story", in dem sie ebenfalls ihr komödiantisches und dramatisches Talent bewies. Jahrzehnte später kehrte sie noch einmal auf den Bildschirm zurück – zuletzt 2023 in dem Weihnachtsfilm "Ladies Of The 80s: A Divas Christmas", wo sie mit TV-Legenden wie Donna Mills, Linda Gray und Nicollette Sheridan vor der Kamera stand.