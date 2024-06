Uschi Glas: Schock-Moment! Gleich zweimal rettete sie Ehemann Dieter das Leben

Uschi Glas liebt ihren Ehemann Dieter über alles. Sie kann von Glück reden, dass sie ihn damals kennengelernt hat. Gegenüber "Mini" erzählt sie von dieser Zeit: "Ich habe ihn in einer Phase getroffen, in der ich noch dabei war, meine Scheidung zu verarbeiten. Aber ich ließ mich von einer Freundin zu einem Golfturnier überreden, bei dem wir uns dann kennengelernt haben. Heute kann ich sagen: danke, Schicksal!"

An Schicksal glauben nicht alle Menschen. Doch für Uschi Glas steht fest, es muss eine größere Macht gewesen sein, die dazu geführt hat, dass sie ihrem Ehemann gleich zweimal das Leben gerettet hat. Die Schauspielerin berichtet: "Es gibt sicher Menschen, die sagen, es war Zufall. Ich glaube, es war Schicksal, dass ich bei ihm war, als er von einer Wespe gestochen wurde und allergisch reagierte. Ich habe sofort den Notarzt gerufen, der zum Glück schon nach sieben Minuten da war. Da hatte Dieter schon keinen Puls mehr. Es war schrecklich, die Ärzte haben ihn wieder ins Leben zurückgeholt."

Und dabei blieb es nicht, denn nur wenige Jahre später platzte Dieter ein Aneurysma im Hirn. "Das kam auch aus dem Nichts. Ich stand frühmorgens neben Dieter und wir unterhielten uns. Normalerweise war meine Morgenroutine anders, aber an diesem Tag blieb ich im Schlafzimmer, als Dieter plötzlich ungewöhnliche Geräusche machte und bewusstlos wurde. Mir war sofort klar, dass er nicht eingeschlafen war. Gott sei Dank habe ich schnell reagiert und den Notarzt gerufen. Aber ich hatte auch Schutzengel um mich herum. Unser Hausmeister, der den Krankenwagen auf der Straße abgefangen hat – und die Ärzte, die genau wussten, was zu tun war. Zum Glück ist alles gut gegangen", erzählt sie von diesem Schockmoment. Gemeinsam sind sie glücklich. Uschi hat in Dieter Hermann ihren Seelenverwandten gefunden.