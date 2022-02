Uschi Glas & Roy Black: Die ganze Wahrheit über ihre Liebe

Was war Roy für ein Mensch?

Er war hochsensibel und humorvoll, aber auch viel verletzbarer, als man sich das vorstellt. Ein Verriss hat ihn sehr gepackt. Konstruktive Kritik war voll okay, aber wenn es an das Persönliche ging, hat ihn das tief verletzt. Er war ein toller, fairer Mensch, der einfach in einen tiefen Keller gerutscht ist.

Konnten Sie ihm nicht helfen, sich das alles weniger zu Herzen zu nehmen?

Da ich als Kind arg gemobbt wurde, habe ich früh lernen müssen, mit Anfeindungen umzugehen. Roy habe ich natürlich gesagt: Versuche, das nicht an Dich heranzulassen. Du bist doch so erfolgreich, in dem was Du angehst. Du machst Millionen Menschen glücklich. Gib da bitte nichts auf Menschen, die Dich niedermachen.

Aber er schwankte zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt...

Meine ganz persönliche Meinung: Er war zu selten der Gerd Höllerich, er war meist der Star. Roy war vielleicht der ärgste Feind von Gerd. Ich hab häufig gedacht, ob abends, wenn wir in einer einfachen Kneipe feierten, nicht der Gerd neben mir saß. Er war da anders als der Roy vom Filmset, entspannter und in sich ruhend. Mit den einfachen Leuten um ihn herum, das gefiel ihm. Deshalb war er ja auch so oft in seiner Fischerhütte, ging angeln. Dort konnte er ganz er selbst sein.

Die Persönlichkeiten von Roy und Gerd standen einander quasi im Weg?

Die zwei Namen und damit zwei Persönlichkeiten, das war sicher ein Problem. Ich habe mich dagegen gewehrt. Man wollte mir zu Beginn meiner Karriere, als ich die Apanatschi in "Winnetou" spielte, auch einen Künstlernamen geben, weil "Glas" in anderen Sprachen kalt klingt. Aber ich habe dagegen rebelliert, wollte mich nicht verbiegen lassen. Roy hätte vielleicht auch der Gerd bleiben sollen. Er hat sich leider manchmal zu etwas drängen lassen, was er im Grunde seines Herzens gar nicht wollte. Ich sagte ihm immer wieder: Lass Dich nicht gängeln.

Wie ging es Ihrem Freund zuletzt?

Er hatte sich gerade erholt, nachdem er lange Zeit in einem tiefen dunklen Loch steckte. Die Dreharbeiten zu "Ein Schloß am Wörthersee" schenkten ihm neuen Mut. Als es dann nach seinem Comeback die Verrisse gab, hab ich nur gedacht: "Hoffentlich liest Roy das nicht." Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Da ist bei ihm etwas geknackt, das war zu viel für ihn ...

Er starb an gebrochenem Herzen?

An dem letzten Drehtag, kurz vor seinem Tod, hat er sich – und das haben mir mehrere Mitarbeiter damals unabhängig voneinander erzählt – so seltsam von ihnen verabschiedet. Es habe etwas Eigenartiges in der Luft gelegen. Naja, man wird nie genau erfahren, wie die Umstände seines Todes am Ende wirklich waren. Es war nur unendlich traurig. Er ist viel zu früh gegangen.

Wenn Sie heute an ihn denken, was fällt Ihnen da spontan ein?

Ich glaube an das Weiterleben der Seele, der Energie eines Menschen. Und Roy, könnte ich mir vorstellen, ist irgendwo an einem schönen See und angelt.

