Uwe Abel: Heftige Abrechnung! Nun kommt alles ans Licht

Durch "Bauer sucht Frau" wurde Uwe Abel bekannt. In der Show hat er mit Iris auch seine große Liebe gefunden - mittlerweile sind die beiden sogar verheiratet. Für den ehemaligen Schweinebauer hätte es kaum besser laufen können. Dennoch äußert er nun heftige Kritik an der Show - insbesondere, was die Privatsphäre angeht. Denn das Kamerateam war immer mit dabei - ruhige Momente hatten Uwe und Iris beim Kennenlernen demnach nicht.