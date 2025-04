Val Kilmer: Der "Top Gun"-Schauspieler ist tot – das ist zur Todesursache bekannt

Val Kilmer wurde am 31. Dezember 1959 in Los Angeles geboren. Mit gerade einmal 17 Jahren schaffte er es an die renommierte Musik- und Schauspielschule Juilliard School in New York, als einer der jüngsten Schüler überhaupt. 1986 feierte der Schauspieler mit "Top Gun" an der Seite von Tom Cruise den großen Durchbruch. Zu seinen weiteren Erfolgen gehören die Streifen "The Doors" (1991), "Batman Forever" (1995) und "Heat" (1995).