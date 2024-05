Valentin & Renata Lusin: Zu viel Stress! Er vergisst ihren Hochzeitstag

Seit 2014 sind sie verheiratet und auch nach wie vor verliebt, wie am ersten Tag. Nach mehreren Fehlgeburten kam im März ihr erstes gemeinsames Baby zur Welt, was das Glück der beiden "Let's Dance"-Tänzer:innen perfekt machte! Gerade der viele Stress führte jetzt aber dazu, dass Valentin ihren zehnten Hochzeitstag vergessen hat!

Heute, am 31. Mai 2024, steht die große "Let's Dance"-Profichallenge an, wofür Valentin in den vergangenen Wochen hart trainierte. Da kann so ein Hochzeitstag schon mal untergehen! Doch offenbar ging es seiner Frau genau so: "Ich glaube, ich lebe und stehe hier nur noch, weil sie es wirklich vergessen hat", erklärt Valentin in einem Interview mit RTL.