Valentina Pahde: Baby-News? "Schwangerschaftstest" sorgt für Wirbel

Wer tatsächlich auf Baby-News im Hause Pahde hofft, wird jedoch enttäuscht. Valentina wirbt auf ihrem Account lediglich für einen Stift gegen Mückenstiche. "Mit effektiver Thermo-Technologie ist der Juckreiz eines Stichs in ca. 2 Minuten weg. Schnell kann man sich also wieder den angenehmen Dingen widmen", schwärmt die "GZSZ"-Beauty. Tja, so schnell entstehen Gerüchte...

