Valentina Pahde: Bittere Tränen vor dem "Let's Dance"-Finale

Grund für den emotionalen Ausbruch, bei dem reichlich Tränen flossen, war die beste Freundin und "GZSZ"-Kollegin Chryssanthi Kavazi. Sender RTL veröffentlichte jetzt ein Video, in dem die in Berlin lebende Freundin Valentina bei einer Probe in Köln überraschte. Der sonst so professionellen Schauspielerin kamen die Tränen und sie rief ihrer Freundin überwältigt zu: "Und du hast mir heute noch geschrieben, dass du nicht kommen kannst, du blöde Kuh!" Und diesen aufmunternden Besuch kann die Finalistin gut gebrauchen, um vor dem großen Finale nochmal Energie zu tanken, denn der Druck steigt...

Es geht doch nichts über wahre Freundschaft!

