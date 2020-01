Valentina Pahde: Traurige Liebes-Beichte

An Liebes-Angeboten dürfte es nicht mangeln. Trotzdem ist der GZSZ-Star immer noch Single. Der richtige Mann war bisher einfach noch nicht dabei. Doch woran liegt das eigentlich?

Valentina Pahde: Heißes Nackt-Bild versetzt Fans in Ekstase!

Valentina Pahde: Keine Zeit für die Liebe?

erwischt die 25-Jährige auf der Berlin und fragt einmal genauer nach. Für ihr Single-Dasein hat Valentina eine ganz eigene Erklärung: „Männer sind gar nicht mehr zu 100 Prozent Männer", findet sie. „Durch dieses ganze Social Media trauen sich die Männer gar nicht. Die sehen dich auf der Straße, denken, oh, die sieht gut aus, nach der suche ich im Netz und dann schreibe ich sie an."

Dadurch, dass die Münchnerin in der Öffentlichkeit steht, wird ihr die Suche nach ihrem Mr. Right scheinbar erschwert. „Wir können uns nicht einfach bei oder so anmelden", erklärt sie. Viel Zeit zum Ausgehen hat Valentina allerdings auch nicht, da sie so viel arbeitet. Da müsse man eben „fokussiert und konzentriert und professionell“ sein. Trotzdem ist eine neue Liebe sicherlich nur eine Frage der Zeit!

Jetzt spricht über seine Trennung von Carina: