Valentina Pahde & Rúrik Gíslason: Die nächste Klatsche für das Traumpaar

Tatsächlich ist das 26-jährige "GZSZ"-Sternchen ziemlich knochig geworden – auch durch das harte Tanz-Training bei "Let's Dance", durch das Valentina "jede Woche ein Kilo" abgenommen hat. Doch das Finale der Show ist immerhin schon knapp zwei Monate her – und Valentina wird immer dünner … Etwa, weil sie so ihrem neuen Lover Rúrik Gíslason (33) gefallen will? Der Ex-Kicker hat schließlich ein Faible für Frauen mit Model-Maßen – Valentinas Vorgängerin war sogar eins! Die Brasilianerin Nathalia Soliani zierte bereits das Cover der spanischen Ausgabe des Männermagazins "FHM". Natürlich im Bikini – und superschlank … Zugegeben, da kann man als neue Freundin schon mal ein bisschen ins Grübeln kommen! Dabei ist Valentinas Sorge vermutlich unbegründet, Rúrik wird seine Gefühle wohl kaum mit dem Maßband vermessen. Und weniger ist eben nicht immer mehr …