Valentina Pahde und Rúrik Gíslason: Neue Details zu ihrer Liebe enthüllt!

Raúl, der von 2015 bis 2016 mit Valentina liiert war, berichtet nun gegenüber "Gala", dass er seiner Ex von ganzem Herzen einen neuen Mann fürs Leben wünschen würde! Laut Raúl habe Valentina nämlich schon "lange keine funktionierende Beziehung" mehr gehabt. Er fände es deshalb auch "wunderbar", wenn es zwischen der Beauty und dem Ex-Fußballer klappen sollte. Er ergänzt: "Ich würde es den beiden gönnen!" Was jedoch genau zwischen Valentina und Rúrik läuft, wollte Raúl nicht verraten. So gab er zu verstehen: "Ich verfolge das nur rudimentär."

Wann die beiden "Let's Dance"-Stars ihre Liebe wohl endlich öffentlich machen? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...