Vanessa Paradis angelt sich Millionär

Medienberichten zufolge habe Paradis sich in Guy-David Gharbi verguckt, der einen französischen Einrichtungs-Konzern sein Eigen nennt. Der französische Millionär und die Schauspielerin sollen sich im Mai auf einem Flug von Los Angeles nach Paris kennengelernt haben und nun liiert sein, nachdem sie sich zuvor bei einigen Dates beschnupperten. Die Zeitung "The Sun" zitiert einen Nahestehenden der Aktrice mit den Worten: "Vanessa und Guy-David sind sich in den vergangenen Monaten nahegekommen und obwohl sie die Dinge noch immer langsam angehen lassen, sind sie jetzt zusammen. Guy-David hat Vanessa gesagt, was er für sie empfindet, aber er hat ihr auch gesagt, dass er ihr alle Zeit geben wird, die sie benötigt. Sie waren bereits gemeinsam ein paar Mal romantisch in Paris etwas essen und genießen einfach die Zweisamkeit." Vanessa Paradis und Johnny Depp gaben vor wenigen Monaten das Ende ihrer 14-jährigen Beziehung bekannt. Seitdem soll auch Depp sich bereits anderweitig umgesehen haben, denn er wurde bereits mit seiner Kollegin Amber Heard in Verbindung gebracht. Diese hatte für den Schauspieler ihrerseits ihre Lebensgefährtin verlassen, hieß es.