Talkshows der 90er: Was machen die Moderatoren heute?

Lange vor „Bauer sucht Frau“ oder „Die Wollnys“ waren deutsche Talkshows das beliebteste Trash-TV-Format der 90er Jahre. Ob Seitensprünge, Vaterschaftstests oder Schönheitsoperationen, kein Gesellschafts-Thema war zu heiß für die geübten Moderatoren. Doch was wurde aus den Talk-Mastern Bärbel, Vera und Co nach dem Ende ihrer Talkshow-Karriere?

"Vera am Mittag"

Bei „Vera am Mittag“ gab es eigentlich nur ein Thema: Sex! Die Themen lagen unter der Gürtellinie und die Quoten waren hoch. So hielt sich die Moderatorin ganze zehn Jahre mit ihrer Talkshow im Geschäft. Statt über Sex zu quatschen, spielt heute lieber Amor. Als Moderatorin kennen wir sie nämlich besonders durch eines der beliebtesten Trash-Formate der 2000er: „Schwiegermutter gesucht“. Seit 2007 verkuppelt die deutsche Fernsehmoderatorin einsame Seelen, die auf der Suche nach der großen Liebe sind. Selber hat sie ihre große Liebe längst gefunden. So ist Vera Int-Veen seit 2016 glücklich verheiratet mit ihrer Managerin und Lebensgefährtin Christina „Obi“.