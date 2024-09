Verena Kerth: Skandal! Ihr Neuer ist ein Hells Angel

Doch wie kommt Verena jetzt zu einem "Hells Angels"-Mitglied? Schließlich war sie früher in der Münchener Schickeria zu Hause. Doch das ist Geschichte. Seit einiger Zeit soll sich lieber im Hamburger Rotlichtmilieu aufhalten. Sie wohnte sogar vorübergehend auf St. Pauli bei dem Hamburger Techno-DJ Steve Es (36). Außerdem ist Verena mit Kiez-Legende Carsten Marek (63) befreundet. Dass sie jetzt einen "Hells Angels"-Mitglied anbandelt, kommt für ihr Umfeld also nicht überraschend. Angeblich soll auch Verenas Ex Marc ihren Neuen kennen. Was er wohl zu den neuesten Fotos sagt? Aktuell befindet er sich in einer Entzugsklinik.