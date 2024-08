Marc Terenzi: Zusammenbruch! Er hat sich in eine Suchtklinik einweisen lassen

Wie es so weit kommen konnte? Seine beste Freundin glaubt, dass die toxische Beziehung mit Verena der Auslöser war. "Marc bekommt jetzt die Hilfe, die er braucht. Er wurde in seiner letzten Beziehung nur gedemütigt, verletzt und klein gemacht. Er hat kein Selbstwertgefühl mehr. Es geht ihm sehr schlecht. Dieses Gefühl versucht er zu betäuben. Alleine schaffte er es nicht, aus seinem dunklen Loch herauszukommen", so Mandy. "Seine echten Freunde und seine Familie sind für Marc da. Seine Familie hat ihn am Samstag auch in der Klinik besucht." Seine Ex-Frau Sarah Connor (44), ihr Mann Florian Fischer (49) und seine Kinder Tyler (20) und Summer (18) sind in der schweren Zeit an seiner Seite. Lässt sich nur hoffen, dass es Marc bald wieder besser geht.