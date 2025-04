Verona Pooth: Jetzt muss Sohn Rocco ran

Erst brachte sie ihren Ältesten ins Rampenlicht, jetzt ist das Nesthäkchen dran: Verona Pooth weiß, wo sie ihren Nachwuchs am liebsten sieht – in ihren eigenen Fußstapfen. San Diego schwingt aktuell bei "Let’s Dance" das Tanzbein, und jetzt hatte auch Rocco, Veronas jüngster Sohn, seinen ersten großen Auftritt – bei der Premiere des Musicals "Mrs. Doubtfire" in Düsseldorf. Allerdings schien ihm diese ganze Aufmerksamkeit noch nicht so wirklich geheuer zu sein.