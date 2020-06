Verona Pooth

Schwindel aufgeflogen! Jetzt kommt die Wahrheit raus

In der einen Woche fliegt sie unbekümmert um die Welt. In der nächsten liegt ihr das Thema Nachhaltigkeit plötzlich total am Herzen. Ist Verona Pooth etwa eine Klima-Schwindlerin? Die Beweis-Fotos seht ihr im Video: