Veronica Ferres: Fast entführt! "Die hätten alles mit uns tun können“

Vor 17 Jahren hätte ein Schlangenbiss sie bei einem Filmdreh beinahe vergiftet, 2009 wäre sie fast ertrunken und 2012 stürzte sie bei einem TV-Projekt nahezu in den Tod. Ja, sobald Schauspielerin Veronica Ferres von Dreharbeiten zurückkehrt, hat sie die abenteuerlichsten Geschichten im Gepäck.

Kaum ein anderer Filmstar erlebt so viele lebensgefährliche Beinahe-Katastrophen wie sie. Kein Wunder also, dass die Sorge bei ihr groß war, als sie vor wenigen Wochen zu Dreharbeiten nach Mexiko aufbrach. Was würde ihr diesmal zustoßen? Sicher etwas Schlimmes! Was soll man sagen? Um ein Haar wäre die Schauspielerin entführt worden ...