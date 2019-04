Reddit this

Veronica Ferres: Neuer Look! Sie trägt jetzt einen Bob

So haben die Fans Veronica Ferres wohl noch nie gesehen!

Eigentlich sind lange Locken das Markenzeichen von . Davon trennte sich die Schauspielerin nun allerdings überraschend. Der Grund? Eine neue Rolle!

Veronica Ferres: Frecher Bob!

Auf teilte die Blondine gleich zwei Schnappschüsse ihrer neuen Frisur. Sie trägt nun einen kurzen, frechen Bob! "Neue Rolle, neuer Look", schreibt sie dazu. Ferres befindet sich gerade in Kanada und steht dort für den Drogen-Thriller „Dreamland“ vor der Kamera.

Was wohl von der neuen Frisur seiner Liebsten hält? „Mein Mann war begeistert! Alles, was für eine Rolle wichtig ist, findet er gut", verrät die 53-Jährige im Gespräch mit "BILD". Besonders krass: Das letzte Mal hatte sie mit acht Jahren so kurze Haare!