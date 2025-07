Versöhnung von Prinz Harry & König Charles? Die Hinweise verdichten sich

Es ist kein Geheimnis, dass die Stimmung zwischen Prinz Harry (40) und seinem Vater König Charles III. (75) schon seit Jahren sehr angespannt ist. Zur Erinnerung: Der royale Rebell hat von einem Tag auf den anderen seine Koffer gepackt und verkündet, sein Leben in Großbritannien in der bisherigen Form nicht weiterführen zu wollen. Zusammen mit Ehefrau Herzogin Meghan (43) ging es ab nach Kalifornien. Und als wäre das noch nicht aufwühlend genug gewesen, stichelte Harry in seinen Interviews und seinen Memoiren immer wieder heftig gegen seine Familie. Zu viel für Charles, der irgendwann nicht einmal mehr ans Telefon ging, als ihn sein abtrünniger Sohn anrief ...