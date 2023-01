Prinz Harry: Das ist der wahre Grund für all die Enthüllungen über seine royale Familie!

Warum macht Prinz Harry eigentlich all das publik? In der US-Show "Good Morning America" sprach der Ex-Royal nun Klartext und wetterte: "Es gibt einige Leute, vor allem im Vereinigten Königreich, die glauben, dass man als Mitglied der königlichen Familie irgendwie jedem gehört oder einen Anteil an einem hat". Für den 38-Jährigen steht das Wohl seiner Familie rund um Gattin Meghan und den zwei Kindern Archie und Lilibet an erster Stelle. Das derzeitige Level, auf dem die Medien in ihr Leben eingreifen, sei für ihn einfach nur "ungesund". Deswegen gibt sich der Familienvater besorgt: