Verwechslungsgefahr: Fans können Chris Hemsworth nicht von Liam unterscheiden

wird immer wieder für seinen jüngeren Bruder Liam gehalten, wie er jetzt in der „The Graham Norton Show“ verriet.

Trotz eines Altersunterschieds von sechs Jahren komme es immer wieder zu Verwechslungen.

„Nun, da ich einen Bart habe, passiert das öfter“, erklärt Chris. „Das erste Mal ereignete sich das auf der Premiere von ‚Star Trek‘. Das war die erste größere Sache, die ich gemacht hatte. Ich erinnere mich noch, wie ich dachte: ‚Wow, das ist der Beginn meiner Karriere‘, und eine Gruppe von Leuten schrie: ‚Chris, Chris, Chris!‘ und dann rannten sie direkt an mir vorbei zu meinem Bruder Liam. Ich dachte, er würde sie aufklären, aber er zwinkerte mir nur zu und fing an, Autogramme zu schreiben! Das war also meine erste kleine Berührung mit Ruhm.“

Die ständigen Verwechslungen nehmen Chris und Liam allerdings mit Humor.