Verzweifelte Worte von Rebecca Ries: "Mein Herz ist nicht erst seit gestern gebrochen"

"Ich habe mich entschieden, Hilfe anzunehmen. Ich bin seit Kurzem in therapeutischer Behandlung, weil ich weiß, dass ich aufarbeiten muss, was mich innerlich lähmt. Ich will wachsen. Ich will heilen. Ich will stärker werden – für mich." So beschreibt Rebecca ihren Mut, sich Hilfe zu suchen.