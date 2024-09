Vicky Leandros: Große Sorge! Mutet sie sich zu viel zu?

Vicky ist derzeit auf Abschiedstournee durch Deutschland und Österreich. Aber: Nach dem Unfall wurden Konzerte abgesagt. Auch zum traditionellen Krebsessen auf Sylt im ­Juli, das sie nie auslässt, kam die Sängerin nicht. Ihr Ex-Mann und guter Freund Freiherr Enno von Ruffin (70) nahm alleine an der Veranstaltung teil. Wie schlimm steht es also um sie? Auch von Stimmproblemen wurde gemunkelt.

"Das neue Blatt" erreicht die ­Sängerin ­telefonisch auf Mykonos in Griechenland. "Ich mache gerade Ferien. Es ist alles in ­Ordnung. Vor einem halben Jahr hatte ich leichte Rückenschmerzen; jetzt mache ich mehr Gymnastik. Zum Krebsessen konnte ich nicht kommen, weil ich für mein Konzert in Athen am 6. September ­probe", erklärt sie.

Inzwischen ist Vicky ­wieder in Deutschland ­angekommen, ihr Terminkalender voll. Orchesterproben für ihre zahlreichen Konzerte. Mutet sie sich zu viel zu? Ein Insider: "Es ist nicht mehr so leicht wie mit 40." Aber Vicky beißt sich durch, denn sie lebt nach dem Motto: "Was kann mir schon geschehen?"