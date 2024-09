Vicky Leandros: Traurige Tränen! Der Abschied fällt ihr so schwer

"Ich glaube, ich habe ganz am Schluss doch ein paar Tränen gelassen, was ich eigentlich ungern habe. Es ist okay, wenn man emotional ist, aber so denke ich immer: Ach, alle weinen wegen irgendetwas. Und das willst du nicht", verrät Vicky bei "Exclusiv". Ihre Tränen nehmen die Fans ihr bestimmt nicht übel, denn ihnen fällt der Abschied von der Sängerin natürlich auch sehr schwer.

Nach ihrer Tournee möchte Vicky sich wieder verstärkt auf ihre Familie konzentrieren. "Ihre erste Karriere sind ihre Kinder und ihre Enkelkinder", verrät Sohn Leandros. "Aber vor allen Dingen kocht sie gerne. Zu Hause ist sie für die Familie da. Ich bin gerade Vater geworden und es ist natürlich perfekt. Es ist perfekt, sie ist nämlich die beste Oma und wir nennen sie die `Supernanny’."

Worte, über die Vicky sich bestimmt sehr freuen dürfte ...