Victoria Beckham: Diät-Drama um Tochter Harper (8)

Naschen verboten! Sogar in der Weihnachtszeit muss sich Victoria Beckhams Tochter Harper an ihren strengen Ernährungsplan halten…

Advent, Advent – alles schlemmt? Nicht bei Victoria Beckham! Bei gesunder Ernährung kennt die 45-Jährige keine Gnade – nicht mal in der Weihnachtszeit! „Ich bin wirklich sehr streng und diszipliniert, was das angeht“, verriet sie bereits im Interview mit der britischen Tageszeitung „The Guardian“. Die Dauer-Diät betrifft allerdings nicht nur Victoria selbst, sondern auch ihre vier Kids! „Ich kämpfe immer dafür, dass sie sich gut ernähren“, betonte sie gerade erst via .

Diät-Drill für Harper Beckham

Eigentlich ja eine gute Idee, aber Posh übertreibt es wie immer – vor allem mit der kleinen Harper ist sie besonders streng: Die Achtjährige muss dank Mamas engstirniger Figur-Vorstellungen nicht nur das ganze Jahr über auf viele Schlemmereien verzichten und literweise grüne Smoothies trinken – selbst zur Weihnachtszeit sind kleine Naschereien wie Plätzchen und Lebkuchen nicht gern gesehen! Nicht einmal von ihrem eigenen Adventskalender darf Harper einfach so naschen: „Sie wollte ihre Kalender-Schokolade zum Frühstück essen“, so die Diät-Diktatorin bestürzt. „Aber Mama gewinnt!“

Victoria Beckham: Knallhart abserviert von Ehemann David

Denn statt Schoki muss Harper eine Schüssel Haferbrei mit frischen Beeren essen, festgehalten im Foto von Mama höchstpersönlich. Klar, Schokolade zum Frühstück ist jetzt nicht die beste Idee – aber kann man nicht mal vier Wochen die Zucker-Zügel loslassen? Denn dass Weihnachten für Harper bei dieser knallharten Christmas-Diät nicht gerade ein Fest der Freude ist, liegt auf der Hand...