Victoria Beckham und David Beckham: Getrennte Wege nach 22 Jahren!

Denn: David will weg aus dem kalten Großbritannien und ab ins sonnige Florida. Aus gutem Grund! Schließlich ist er Mit-Eigentümer des dort ansässigen Fußball-Clubs Inter Miami. Allein aus beruflichen Gründen müsste er oft vor Ort sein. Vergangenes Jahr kaufte er sich ein 22 Millionen Euro schweres Luxus-Penthouse – als zukünftigen Familiensitz wohlgemerkt. Aber ohne Gattin Victoria! Ob sie mitreisen würde? "Auf keinen Fall!", lautete kürzlich ihre Antwort. Auf dem ländlichen Anwesen in den Cotswolds in England fühlt sie sich pudelwohl und will als Designerin weiter arbeiten. "London ist meine Heimat, ich bin sehr stolz darauf, Britin zu sein, und meine Modemarke ist auch britisch", betonte sie. Scheint, als sei das letzte Wort längst gesprochen. Das wird eine teure Scheidung …