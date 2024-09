Victoria Jancke: Wird sie die nächste Bachelorette? "Könnte ich mir gut vorstellen"

Aktuell steht ihre Schauspiel- und Modelkarriere nicht so sehr im Vordergrund. Victoria konzentriert sich auf ihre "Grow & Glow" Frauenvents, ihren Podcast "Living In Your Feminine" und auf ihr Coaching-Programm für Frauen. "Diese Projekte entsprechen meiner Bestimmung im Leben, da ich Frauen dabei unterstütze, in ihr selbstbewusstes, weibliches Leben zu treten und ihre Träume zu verwirklichen", erklärt sie. Außerdem schreibt sie gerade an einem Buch, "das sich mit der Stärkung weiblicher Kraft und Selbstverwirklichung beschäftigt."

In nächster Zeit stehen bei Victoria spannende Projekte an, wie sie uns erzählt: "Ich hoste meine 'Grow & Glow Frauenevents', beginnend mit dem Oktoberfest am 30. September auf den Wiesn, gefolgt von einem exklusiven 'Grow & Glow Dinner in New York' am 10. Oktober. Weitere Events in den USA und Deutschland sind ebenfalls geplant. Zusätzlich bin ich als Motivational Speakerin tätig, arbeite intensiv an meinem Buch und interviewe viele inspirierende Frauen in meinem Podcast. Außerdem stehen einige aufregende Drehs in Amerika und Deutschland an. Es wird also definitiv nicht langweilig!"

Doch auch für weitere TV-Shows, neben "Goodbye Deutschland", wäre Victoria offen: "'Let's Dance' ist ein absoluter Traum von mir! Ich liebe die Competition und das Tanzen – schließlich bin ich ausgebildete S-Factor Tanzlehrerin. Es wäre großartig, meine Leidenschaft in einer so tollen Show auszuleben. Neben 'Let's Dance' würde ich auch gerne weiterhin bei 'Goodbye Deutschland' mitwirken. Ich habe gerade auch 'VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt' gedreht, was bald auf RTL2 herauskommt. Dschungel-Camp oder Dating-Formate, wie Bachelorette könnte ich mir gut vorstellen. Quizshows sind ebenfalls mein Ding, weil ich es liebe, zu lernen, mich zu messen und mein Wissen zu zeigen." Es bleibt also spannend, was wir von Victoria in Zukunft alles zu sehen bekommen!