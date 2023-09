Victoria Swarovski: Blitz-Scheidung! Ihr Ex hat schon eine neue Freundin

Vergangene Woche wurden die Kristall-Erbin und der Münchener Unternehmer am Familiengericht in München amtlich geschieden. Warum es so schnell ging? Die beiden haben sich über Finanzen und Immobilien "gütlich und in bestem Einvernehmen" geeinigt, wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet. Victoria und Werner sei es wichtig, einen "schnellen, harmonischen Abschluss unter ihre Ehe zu setzen." Ein Sprecher des des Münchner Familiengerichtes wollte sich bisher nicht dazu äußern: "Ich bitte um Ihr Verständnis, dass aufgrund der Nichtöffentlichkeit von Verfahren in Familiensachen keine Auskünfte erfolgen können."