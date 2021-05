Victoria Swarovski: Schwanger? Ihr Bauch sorgt für Wirbel

Victoria Swarovski & Werner Mürz

Wer ist der Mann an ihrer Seite?

Erst räumt sie bei „Let’s Dance“ den Titel ab, dann sichert sie sich den Job als Moderatorin: Victoria Swarovski ist der neue Stern am TV-Himmel. Während die österreichische Millionen-Erbin des Swarovski-Imperiums immer mehr an Aufwind gewinnt, hält ihr Mann Werner Mürz ihr still und heimlich den Rücken frei.