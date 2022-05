Victoria Swarovski: Trauriges "Let's Dance"-Aus nach dieser Staffel

Und auch ihre nachdenklichen Worte geben Anlass zur Sorge – schmeißt die schöne Blondine jetzt alles hin? Denn in einem Interview machte Vicky nun eine erschütternde Psycho-Beichte! "Die meisten denken, die Showbranche besteht nur aus Glitzer und Glamour", so Victoria. "Man postet dort schließlich keine Fotos oder Videos, wenn es einem nicht so gut geht. Das will ja auch niemand sehen."

Doch natürlich habe auch sie Momente, in denen sie sich einsam fühle und traurig sei. Besonders deutlich werde ihr das oft, wenn sie abends mal wieder alleine im Hotelzimmer sitze. Denn nicht nur für ihren Moderationsjob ist sie regelmäßig in Köln, auch für andere Aufträge reist sie um die ganze Welt. Ihr Ehemann Werner Mürz (44) ist meistens nicht dabei. "Wenn mir also gesagt wird, ich hätte ja eh so ein geiles Leben, verletzt das einen schon, und die Person vergisst gern auch mal, was ich für dieses Leben tue." Ebenfalls gibt sie zu, dass es doch manchmal schöner wäre, weniger häufig weg zu sein: "Mein Zuhause ist nun mal bei meinem Mann und nicht irgendwo im Hotelzimmer!“