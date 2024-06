Victoria & David Beckham: Ist ihre Liebe nur Show?

Um das zu belegen, wühlt der 77-Jährige, der für seine nicht autorisierten Biografien etwa über Meghan und Prinz Harry berüchtigt ist, in seinem neuen Buch "The House of Beckham: Money, Sex and Power" kräftig in der Vergangenheit – und fördert jede Menge schmutzige Enthüllungen zutage. Hauptstreitpunkt in der Ehe der Beckhams war und ist laut Bower Victorias Eifersucht: Als 2004 behauptet wurde, dass David eine Affäre mit dem dänischen Model Rebecca Loos gehabt hätte, wäre Posh ausgeflippt und hätte ihrem Mann sogar eine kräftige Ohrfeige verpasst, heißt es. Seitdem hätte jedes noch so kleine Fremdflirtgerücht für Hochalarm gesorgt, etwa einige Jahre später beim Glastonbury Festival, wo der Kicker und sein Kumpel Dave Gardner mit ein paar Models plauderten. Posh sei daraufhin schnurstracks von einem Termin in New York nach England geflogen, um David vor Ort eine Szene zu machen: "Für die Fotografen posierten die beiden ganz normal, doch in Wirklichkeit gab es einen riesigen Streit", heißt es in Bowers Buch. Laut Bower war die Stimmung 2016 so mies, dass David allein nach Amerika floh, während Vic in England blieb. Offiziell hieß es damals, Becks würde sich um seinen Fußballclub Inter Miami kümmern, während die Kids weiter in London zur Schule gehen sollten. Doch Bower ist sicher: David wollte einfach nur noch weg ...