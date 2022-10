Victoria & David Beckham: Jetzt macht Posh die Trennung offiziell!

Offenbar hat es zwischen dem Promi-Paar zuletzt sogar so heftig geknallt, dass Posh jetzt ein Zeichen setzen wollte. Oder besser: ein Zeichen entfernen ließ … Denn das Ex-Spice-Girl trennte sich nun von einem weiteren Liebes-Tattoo! Die auffällige Leerstelle war zu sehen, als Vic kürzlich auf Instagram die Werbetrommel für ihre neue Beautylinie rührte: Auf dem Handgelenk der 48-Jährigen fehlten plötzlich die Initialen "DB" ihres Liebsten. Hat sich Vic diese Liebeserklärung knallhart weglasern lassen? Sieht ganz danach aus. Ihre Erklärung: "Ich habe diese Tattoos vor langer, langer Zeit machen lassen und sie waren einfach nicht besonders elegant. Sie waren ein bisschen dick und sie bluteten ein bisschen. Es bedeutet nicht mehr als das", betonte sie. Ob das wirklich stimmt? Fragwürdig. Posh fühlte sich offenbar genötigt, ein Krisen-Statement abzugeben, das sich aber wie eine Ausrede anhört. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sie ein Liebes-Tattoo entfernen ließ! Zuvor musste schon ihr Treueschwur am oberen Rücken weichen, dort hatte sie sich einst die Worte „Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir“ in hebräischer Sprache einpiksen lassen. Das scheint Posh wohl mittlerweile anders zu sehen! Immerhin, einer hält die Tattoo-Tradition in der Familie weiter aufrecht: Sohn Brooklyn soll seine Liebe zu Gattin Nicola bereits an 70 Stellen seines Körpers verewigt haben …