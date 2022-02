Victoria von Schweden: Sie muss um Daniels Liebe kämpfen!

Daniel soll häufiger im Vordergrund sein

Schon seit Monaten hält Daniel bei Terminen immer Abstand zu Victoria. Ein freundliches Lächeln, eine liebevolle Berührung – Fehlanzeige. Ihren Versuchen, sich ihm zu nähern, entzieht er sich. In einer schwedischen TV-Doku gab er nun einen Hinweis für seine abweisende Haltung: "Ich bin daran gewohnt, die Nummer zwei zu sein." Autsch! Das klingt frustriert.

Doch Victoria hört nicht auf, zu betonten: "Daniel hat eine wunderbare Energie, die man gerne annimmt. Er ist klug und er ist jemand, den ich sehr gerne um mich habe." Neben ihrer Liebeserklärung überlässt sie ihm immer öfter das Rampenlicht: Derzeit nimmt er häufiger allein an öffentlichen Anlässen teil. So spielt auch Daniel in der Wahrnehmung der Schweden mal die erste Geige. Und für Victoria ist er ja schon seit über zwanzig Jahren die Nummer eins.

