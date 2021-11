Virgil Abloh: Der Star-Designer ist tot!

Den Tod des Modeschöpfers gab nun der Konzern LVMH bekannt. Der Vorsitzende des französischen Luxuskonzerns, Bernard Arnault, fand in einem Statement zu Virgil Ablohs Tod emotionale Worte: "Wir sind alle schockiert über diese schreckliche Nachricht. Virgil war nicht nur ein genialer Designer, ein Visionär – er war auch ein Mann mit einer schönen Seele und großer Weisheit". Der beliebte Modedesigner erlag seinem schweren Krebsleiden. In einem persönlichen Statement auf Instagram gab Virgil Abloh schon einmal preis, dass es sich dabei um eine sehr seltene und aggressive Krebserkrankung und er nach der Diagnose 2019 bereits mehrere kräftezehrende Behandlungen durchgestanden habe. Am Ende konnte er den Krebs nicht besiegen und hinterlässt eine Frau und 2 Kinder. Ihnen wünschen wir nun ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit.

2021 sind auch weitere Stars verstorben - mehr dazu hier im Video: