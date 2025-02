"Virgin River"-Star Callum Kerr: Schockierende Tragödie! Eltern tot aufgefunden

Nun gibt es erste Erkenntnisse zur Todesursache von Callum Kerrs Eltern – und diese werfen viele Fragen auf. Wie die zuständigen Behörden bestätigen, ereignete sich das tragische Geschehen am 6. Februar in Les Pesquies, nicht weit von Villefranche-de-Rouergue entfernt. Erste Ergebnisse der Obduktion offenbaren erschreckende Details: Laut BBC soll Andrew Searle Suizid begangen haben, während Dawn auf brutale Weise ums Leben kam. Die Untersuchungen ergaben, dass sie "mehrere Schlage mit einem stumpfen und scharfkantigen Gegenstand auf den Kopf" erlitt. Doch was führte zu diesem tragischen Vorfall?

War es ein Familiendrama?

Noch sind die Umstände unklar. Die Staatsanwaltschaft in Rodez führt intensive Ermittlungen, um den Hergang der Geschehnisse zu rekonstruieren. "Die Ermittlungen dauern an", so die offizielle Mitteilung an die BBC. Die Ermittler prüfen derzeit verschiedene Szenarien: Handelt es sich um eine Familientragödie mit Suizid oder war eine dritte Person in das Geschehen verwickelt? Eine verdächtige Schmuckschatulle, die am Tatort sichergestellt wurde, könnte dabei eine entscheidende Spur sein. Von der mutmaßlichen Tatwaffe fehlt bisher jede Spur.