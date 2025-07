Vivi & Mou nach "Ex on the Beach" getrennt: Das ist der wahre Grund für das Liebes-Aus Bei der ersten Wiedersehensshow von "Ex on the Beach" kommt es zum Eklat: Vivi und Mou sind kein Paar mehr – und machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Vivi und Mou waren verlobt. © RTL / Friederike Jacobitz Von Merle Rebbin Online-Redakteurin 07.07.2025, 16:48 Uhr

Nach einer scheinbar überstandenen Beziehungskrise und einem gestärkten Abgang aus der "Ex on the Beach"-Villa hatten viele Fans gehofft, dass Vivi und Mou nun endgültig zueinandergefunden hätten. Doch das große Wiedersehen auf RTL+ belehrt Zuschauerinnen eines Besseren: Die Beziehung ist beendet und die Gründe sorgen für fassungsloses Schweigen im Studio.

Nach dem Aus bei "Temptation Island" glaubten viele an ein Happy End

Vivi und Mou galten als eines der spannendsten Reality-Paare. Nach den Turbulenzen bei "Temptation Island" – inklusive Seitensprung von Mou mit Kandidatin Nastasia – war ihre Liebe auf dem Prüfstand. Umso überraschender: Gemeinsam zogen sie als Paar in die Villa der diesjährigen Staffel von "Ex on the Beach". Und obwohl dort erneut zahlreiche Versuchungen lauerten, hielt Mou sich diesmal zurück – ein vermeintlicher Liebesbeweis.

Doch beim Wiedersehen platzte plötzlich die Bombe: Die beiden sind getrennt. Vivi beginnt die Show mit klaren Worten: "Mou und ich sind kein Paar mehr, weil er in meinen Augen einfach ein falscher Mensch ist."

Vivi und Mou: Streit um Auswanderungspläne

Was genau war passiert? Laut Vivi habe Mou sie ohne Vorwarnung verlassen, um mit seiner Familie nach Texas auszuwandern. Das perfide daran: Sie sei in die Entscheidung weder eingebunden gewesen noch habe er Rücksicht auf ihre Gefühle genommen.

"Er hat mich behandelt wie Schmutz", erklärt Vivi unter Tränen. Der Vertrauensbruch sitzt tief. Besonders bitter: Laut ihrer Aussage war sie bis zuletzt davon überzeugt, dass die Beziehung intakt sei – und dann kam das plötzliche Aus.

Mou hingegen versucht, sich zu rechtfertigen. Er betont, dass er offen kommuniziert habe und Vivis Weigerung, mit ihm in die USA zu ziehen, der entscheidende Faktor gewesen sei: "Ich habe gesagt: Lass es uns versuchen. Zwei, drei Monate. Wenn es nicht klappt, bleibe ich bei dir. Aber sie wollte nicht mal einen Monat mitkommen."

"Wir sind nichts" – dieser Satz bringt Vivi zur Weißglut

Während des Wiedersehens geraten beide immer wieder aneinander. Anstatt eines klärenden Gesprächs eskaliert die Situation: Mou erklärt kühl, dass sie "nichts" seien – keine Kinder, keine Ehe, keine Verpflichtung. Für Vivi ist das zu viel: "Wir sind nichts? Schäm dich!", ruft sie aufgebracht.

Die Stimmung kocht über, die restlichen Kandidaten schweigen betroffen.

Calvin Kleinen vermutet PR-Show

Moderatorin Nura und Reality-Urgestein Calvin Kleinen zeigen sich sichtlich irritiert vom Schlagabtausch. Calvin äußert sogar Zweifel an der Echtheit der Trennung: "Mir kommt das alles ein bisschen spanisch vor." War alles nur ein inszeniertes Drama?

Vivi stellt klar: "Ich habe das Gefühl, der Grund ist gar nicht der wahre Grund. Das war eine Ausrede." Sie habe sich sicher gefühlt in der Beziehung, doch am Ende sei nur noch "Hass" geblieben.