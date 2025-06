VOX zieht Konsequenzen: "Das perfekte Dinner" plötzlich aus Programm gestrichen

Der traurige Grund: Am 10. Juni kam es an einer Schule in Graz zu einem Amoklauf. Ein junger Mann, ein ehemaliger Schüler, tötete dabei zehn Menschen – darunter neun Jugendliche und eine Lehrerin – und nahm sich anschließend selbst das Leben. Elf weitere Personen wurden verletzt, einige davon schwer.