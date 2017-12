Es war damals die Nachricht der Schlager-Welt! Bereits vor zwei Jahren hat sich Voxxclub-Sänger Christian Schild geoutet.

Im Interview mit inTouch Online sprach der schwule Schlager-Star über den Kampf für die Homosexualität.

Sogar in ihrem Video zu ihrem neuen Song "Donnawedda“ (erscheint am 29. Dezember) versteckt die Band einen kleinen Hinweis: Am Rand einer Szene taucht plötzlich ein lesbisches Paar auf.

Christian Schild: "Wir wollen ein Zeichen setzen"

"Wir wollen ein Zeichen setzen. Du kannst sein wie du willst und tun was für dein Glück, steh dazu, verkriech dich nicht. Das ist die ,Donnawedda‘-Philosophie. Mach, was du magst!“, sagt Christian Schild im Interview mit inTouch Online.

"Die Schlager-, die Sport- und die Politik-Welt sollten da etwas offener werden“, fügt sein Band-Kollege Korbinian Arendt alias Bini hinzu.

Voxxclub-Sänger Christian Schild outet sich als schwul!

"Je mehr man solche Sachen sieht und das normal wird - dann haben wir gewonnen!“, ruft Christian und wirft die Hände in die Luft.

Dabei habe er selbst nach seinem Outing glücklicherweise gar keine schlechten Erfahrungen mit Anfeindungen oder Schwulen-Hass gemacht.

Die fünf Jungs von der Band Voxxclub Getty Images

Christian Schild ist seit zwei Jahren vergeben

Mittlerweile hat Christian Schild einen Lebensgefährten. Er und sein Partner sind seit zwei Jahren ein Paar.

"Er ist toll. Ich bin total happy. Wir haben sogar am gleichen Tag Geburtstag. Nur, dass er ein Jahr jünger ist."

Und wie sieht’s mit Hochzeit aus? "Wir heiraten erstmal nicht, ich habs nicht eilig. Es ist super, dass man das jetzt machen kann – aber man muss nichts überstürzen.“